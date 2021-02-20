В «Реале» объяснили провал игры с «Валенсией»

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо объяснил неудачную игру команды в матче с «Валенсией» (78:89). В ходе встречи мадридцы уступали соперникам даже 19 очков.
«Поздравляю „Валенсию“ с победой. Это заслуженный успех. Они были лучше с самого начала. Посмотрите на статистику, они были лучше нас в большинстве компонентов. „Реал“ бился до конца, но было чувство, что мы постоянно позади. Нам не удавалось хорошо действовать в атаке и обороне, мы совершали потери. Команда билась, но баскетбол это не только борьба», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.
"«Валенсия» была лучше с самого начала встречи. Они доминировали и диктовали ритм, нам же не хватало энергии. Мы постоянно были позади. Нам не удалось поддерживать ту интенсивность, которую бы нам хотелось видеть в защите и на подборах. «Валенсия» заслужила победу, нам же надо двигаться дальше", — сказал игрок «Реала» Альберто Абальде.
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