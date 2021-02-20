ЦСКА произвёл замену игроков в заявке

Московский ЦСКА внёс центрового Майкла Эрика в заявку на сезон Единой лиги ВТБ вместо Николы Милутинова, сообщает официальный сайт лиги.



Напомним, ЦСКА в феврале подписал контракты до конца сезона с двумя баскетболистами — центровым Майклом Эриком и датским защитником Габриэлем Лундбергом.



Напомним, ранее ЦСКА до конца сезона из-за травмы плеча потерял сербского центрового Николу Милутинова. Кроме того, по личным причинам расположение клуба на время покинул защитник Майк Джеймс.



Майкл Эрик перешёл в ЦСКА из «Тюрк Телекома». В 19 матчах турецкой лиги в этом сезоне Эрик проводил на паркете 24,2 минуты, набирал 11,0 очка (57,4% двухочковых), собирал 6,2 подбора и выполнял 1,0 блок-шота. Его показатели в 6 матчах Лиги чемпионов ФИБА — 27,6 минуты, 12,2 очка (60,4% двухочковых), 6,7 подбора, 1,3 блок-шота. Лундберг в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ в составе «Зелёна-Гуры» набирал 20,4 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 5,4 передачи за матч. Баскетболист сборной Дании является самым результативным игроком польского клуба и вторым лучшим скорером в Единой лиге после защитника «Химок» Алексея Шведа (22,1 очка).