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Пау Газоль перешёл в «Барселону» и будет играть бесплатно

Пау Газоль перешёл в «Барселону» и будет играть бесплатно
Баскетбол / Евролига 0

Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль подписал контракт с «Барселоной» до конца сезона, сообщает Mundo Deportivo. Как сообщает источник, «Барселона» внимательно следила за процессом восстановления Газоля после травмы стопы. В итоге каталонский клуб принял решение предложить Газолю-старшему место в команде.

Как сообщает источник, Газоль будет играть бесплатно. Он прибудет в Барселону в ближайшие несколько дней.

СМИ сообщали о возможном переходе Газоля в «Барселону» ещё в июле 2020 года. Большую часть профессиональной карьеры Пау Газоль провёл в НБА, выступая в составе «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс». Испанец дважды выигрывал титул чемпиона НБА в составе «Лейкерс».

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