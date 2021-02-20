Пау Газоль перешёл в «Барселону» и будет играть бесплатно

Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль подписал контракт с «Барселоной» до конца сезона, сообщает Mundo Deportivo. Как сообщает источник, «Барселона» внимательно следила за процессом восстановления Газоля после травмы стопы. В итоге каталонский клуб принял решение предложить Газолю-старшему место в команде.



Как сообщает источник, Газоль будет играть бесплатно. Он прибудет в Барселону в ближайшие несколько дней.



СМИ сообщали о возможном переходе Газоля в «Барселону» ещё в июле 2020 года. Большую часть профессиональной карьеры Пау Газоль провёл в НБА, выступая в составе «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс». Испанец дважды выигрывал титул чемпиона НБА в составе «Лейкерс».