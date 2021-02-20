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Форвард «Зенита»: ЦСКА — гранд, и настрой на него соответствующий

Форвард «Зенита»: ЦСКА — гранд, и настрой на него соответствующий
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Тяжёлый форвард «Зенита» Владислав Трушкин поделился впечатлениями от победы над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В целом все осталось по-прежнему. ЦСКА — гранд российского и европейского баскетбола, с таким соперником всегда готовишься отдать максимум возможного. Независимо от занимаемого места, с ЦСКА всегда настраиваешься сражаться за каждый сантиметр площадки с первой же секунды. Но в этом сезоне нам, возможно, психологически помогают надёжная игра в защите и хорошее взаимопонимание», — приводит слова Трушкина «Советский спорт».

Встреча прошла 13 февраля 2021 года и завершилась победой «Зенита» со счётом 74:71. Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос, набравший 17 очков. У ЦСКА 19 очков — в активе Йоханесса Фойгтманна.

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