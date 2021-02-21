«Хьюстон» решил отчислить Демаркуса Казинса

«Хьюстон» и центровой Демаркус Казинс планируют расстаться в ближайшие дни, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
«Рокетс» хотят сделать переднюю линию менее габаритной и более молодой, когда Кристиан Вуд вернётся в строй после травмы. 19 февраля «Хьюстон» полностью гарантировал контракт Казинса до конца сезона. Когда стороны официально расстанутся, игрок сможет заключить соглашение с любой командой НБА. Казинс в этом сезоне провёл за «Хьюстон» 25 матчей, набирая в среднем 9,6 очка и собирая 7,6 подбора.
В межсезонье Казинс заключил с техасским клубом однолетний контракт на $ 2,3 млн. Центровой пропустил прошлый сезон, восстанавливаясь после разрыва крестообразной связки. До этого Казинс также залечивал травму ахилла.
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