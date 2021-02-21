Стив Керр объяснил, почему снял Стефена Карри с игры в последний момент перед спорным

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр объяснил, почему разыгрывающий Стефен Карри покинул площадку за несколько минут до стартового спорного и пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (100:102). Карри был снят с игры в последний момент из-за плохого самочувствия.

«Во время обычной предматчевой разминки Стефу стало нехорошо. Он вернулся в раздевалку, встретился с врачом «Шарлотт», потом вернулся и попытался снова разминаться, но почувствовал себя плохо. Тренерский штаб, Стеф и я приняли решение, что он не будет играть в матче. Посмотрим на его самочувствие в воскресенье. Это никак не связано с протоколом по коронавирусу. Просто ему нездоровится», – приводит слова Керра ESPN.