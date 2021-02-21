«Лейкерс» понесли новую значимую потерю в составе

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдр пропустит как минимум два матча регулярного чемпионата НБА из-за протоколов по коронавирусу, сообщает ESPN со ссылкой на главного тренера команды Фрэнка Вогеля.



У Шрёдера отрицательный тест на COVID-19. По правилам отслеживания контактов, он должен отбыть 7-дневный карантин из-за потенциального заражения вирусом. Разыгрывающий пропустил матчи с «Бруклин Нетс» (98:109) и «Майами Хит» (94:96), а также не примет участия во встречах с «Вашингтон Уизардс» и «Ютой Джаз».



«Лейкерс» рассчитывают на возвращение Шредера в пятничному матчу с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Ранее «Лос-Анджелес» на месяц потерял тяжёлого форварда Энтони Дэвиса из-за травмы ахилла.