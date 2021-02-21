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Дрэймонд Грин извинился перед «Голден Стэйт» за своё поведение

Дрэймонд Грин извинился перед «Голден Стэйт» за своё поведение
Баскетбол / НБА 0
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эрик Паскалл заявил, что одноклубник Дрэймонд Грин извинился перед командой за своё поведение, которое стоило «Уорриорз» победы в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (100:102).

«Он сказал, что это его вина. Взял на себя ответственность за проигрыш. Остаемся с Дрэем, несмотря ни на что. Всякое случается в НБА. Мы должны извлечь урок», — приводит слова Паскалла Yahoo Sports.

При счете 100:98 в пользу «Уорриорз» за 13,3 секунды до конца четвертой четверти команды разыграли спорный мяч в центре площадки. Никто не смог чисто выиграть спорный, мяч оказался в руках форварда «Шарлотт» Гордона Хэйворда и Грина. Вместо того чтобы назначить еще один спорный, арбитры дали тайм-аут «Хорнетс». Решение судей вызвало резкую реакцию Грина. Он получил два технических и был удалён с площадки. Терри Розир реализовал два штрафных броска (100:100), после чего вырвал победу, исполнив точный бросок под сирену (102:100).

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