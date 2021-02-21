Пау Газоль отреагировал на информацию о том, что переходит в «Барселону»

Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль прокомментировал появившуяся в СМИ информацию о переходе в «Барселону».

«Услышал сегодня новости из Испании и решил рассказать, что по-прежнему сосредоточен на восстановлении и пока не готов вернуться к игре. Как только будет новая информация, сообщу в своих социальных сетях. Большое спасибо за поддержку", — написал Газоль в своём „твиттере“.



СМИ сообщали о возможном переходе Газоля в «Барселону» ещё в июле 2020 года. Большую часть профессиональной карьеры Пау Газоль провёл в НБА, выступая в составе «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс». Испанец дважды выигрывал титул чемпиона НБА в составе «Лейкерс».