Мэджик Джонсон: нокаут Оскара Вальдеса — один из лучших, которые когда-либо видел

Член Зала славы, легенда НБА и «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о победе мексиканского боксёра Оскара Вальдеса над Мигелем Берчельтом. Вальдес стал новым чемпионом мира по версии WBC во втором полулёгком весе.



«Нокаут Оскара Вальдеса в поединке с Мигелем Берчельтом — один из лучших, что когда-либо видел. Это сделало его новым чемпионом мира», — написал Джонсон в своём «твиттере».



Поединок завершился в десятом раунде — Вальдес сумел нанести точный левый боковой удар, который отправил Мигеля Берчельта в сильный нокаут. В ходе поединка Берчельт дважды оказывался в нокдауне — в четвёртом и девятом раундах.



Это 29-я победа Оскара Вальдеса в 29 поединках на профессиональном ринге. Что касается Берчельта, то он потерпел второе поражение в карьере. Берчельт владел титулом WBC во втором полулёгком весе с января 2017 года.