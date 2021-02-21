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Мэджик Джонсон: нокаут Оскара Вальдеса — один из лучших, которые когда-либо видел

Мэджик Джонсон: нокаут Оскара Вальдеса — один из лучших, которые когда-либо видел
Баскетбол / НБА 0
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Член Зала славы, легенда НБА и «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о победе мексиканского боксёра Оскара Вальдеса над Мигелем Берчельтом. Вальдес стал новым чемпионом мира по версии WBC во втором полулёгком весе.

«Нокаут Оскара Вальдеса в поединке с Мигелем Берчельтом — один из лучших, что когда-либо видел. Это сделало его новым чемпионом мира», — написал Джонсон в своём «твиттере».

Поединок завершился в десятом раунде — Вальдес сумел нанести точный левый боковой удар, который отправил Мигеля Берчельта в сильный нокаут. В ходе поединка Берчельт дважды оказывался в нокдауне — в четвёртом и девятом раундах.

Это 29-я победа Оскара Вальдеса в 29 поединках на профессиональном ринге. Что касается Берчельта, то он потерпел второе поражение в карьере. Берчельт владел титулом WBC во втором полулёгком весе с января 2017 года.

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