Леброн Джеймс отреагировал на провал «Лейкерс» в матче с «Майами»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на провальные показатели своей команды в атаке в проигранном матче с «Майами Хит» (94:96). В ходе встречи калифорнийцы реализовали лишь 39% бросков с игры. В концовке матча «Лейкерс» реализовали одну атаку из шести, а сам Джеймс забросил лишь 1 из 8 бросков с дальней дистанции.

«Мы будем и дальше совершенствовать нашу игру, чтобы хорошо взаимодействовать. Мы все работаем, так что проблема не в этом. Что касается низкой реализации, у нас были спады и в минувшем сезоне, в том числе во время плей-офф. Мы знаем, что к концу чемпионата всё выровняется», — приводит слова баскетболиста ESPN.

Поражение от «Майами» стало для «Лейкерс» вторым кряду.