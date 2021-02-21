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Базаревич прокомментировал игру новичков и рассказал о состоянии Валиева после перелома

Базаревич прокомментировал игру новичков и рассказал о состоянии Валиева после перелома
Баскетбол / Сборная России 0
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Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился впечатлениями от победы национальной команды над Эстонией в матче квалификации Евробаскета (75:52), а также прокомментировал игру новичков сборной и травму Евгения Валиева, получившего перелом носа.

«Рады победе, победили на хорошем стиле. Рад за новичков, кто впервые вышел в форме сборной. Это аванс для них, теперь ждём, что они будут прибавлять. Первая половина не очень хорошо прошла, всё-таки четыре новых игрока, но помогла интенсивность в защите. В итоге стали попадать и добились большой разницы. Впечатлён Артёмом Комоловым. Павлу Савкову и Антону Квитковских было не так просто.

Валиев был зверем в свои четыре минуты сегодня, был важен для нас. С его уходом на «пятёрке» остался только Вова Ивлев. У Валиева нет сотрясения, но нос выглядит не очень", — приводит слова Базаревича «Р-Спорт».

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