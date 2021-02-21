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Андрей Воронцевич: в сборной много новичков, старался, как капитан, помогать молодым

Андрей Воронцевич: в сборной много новичков, старался, как капитан, помогать молодым
Баскетбол / Сборная России 0

Капитан сборной России Андрей Воронцевич поделился впечатлениями от матча квалификации Евробаскета с Эстонией (75:52), в котором за национальную команду дебютировало несколько игроков. Воронцевич отметил, что старался помогать новобранцам как можно сильнее.

«Много потерь сделали, но показали характер. Когда что-то не получалось, включали желание, характер.

Эстонцы начали здорово, с первых минут играя жёстко в защите, заставляя нас терять мяч. Но благодаря нашему желанию во второй половине показали хороший баскетбол, здорово двигали мяч, находили открытые броски, играли с хорошей энергией.

Много новичков у нас, старался, как капитан, помогать молодым. Мы доверяли ребятам, они это чувствовали», — приводит слова Воронцевича «Р-Спорт».

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