Андрей Воронцевич: в сборной много новичков, старался, как капитан, помогать молодым
Капитан сборной России Андрей Воронцевич поделился впечатлениями от матча квалификации Евробаскета с Эстонией (75:52), в котором за национальную команду дебютировало несколько игроков. Воронцевич отметил, что старался помогать новобранцам как можно сильнее.
«Много потерь сделали, но показали характер. Когда что-то не получалось, включали желание, характер.
Эстонцы начали здорово, с первых минут играя жёстко в защите, заставляя нас терять мяч. Но благодаря нашему желанию во второй половине показали хороший баскетбол, здорово двигали мяч, находили открытые броски, играли с хорошей энергией.
Много новичков у нас, старался, как капитан, помогать молодым. Мы доверяли ребятам, они это чувствовали», — приводит слова Воронцевича «Р-Спорт».
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