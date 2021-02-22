Тони Кукоч назвал главный недостаток «Последнего танца» с Майклом Джорданом

Бывший игрок НБА Тони Кукоч, который был частью чемпионской команды «Чикаго Буллз», поделился мыслями о документальном сериале «Последний танец», который повествует о последнем завоевании титула командой из Иллинойса. Хорватский баскетболист недоволен, что в сериале не уделили внимание стилю игры, который проповедовал тот коллектив.

«Я думал, что благодаря тому, как играет Леброн, благодарю стилю „Уорриорз“, в фильме попытаются отразить наш стиль игры. Тогда никто не бросал постоянные трёхочковые. В нашем составе было пять игроков, которые почти не отличались ростом. Мы менялись ролями в защите, не обращая внимание на то, кто наш лидер. Мы постоянно двигались и заполняли пустые пространства

Думал, это покажут во всех сериях. Но это не упоминалось ни разу. Всё по большей части крутилось вокруг Майкла и нескольких других игроков. Мне кажется, что Рон Харпер заслуживал больше внимания", — приводит слова Кукоча Parlons-Basket.

