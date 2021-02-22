«Торонто» обыграл «Филадельфию», Эмбиид оформил дабл-дабл
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арене» и закончилась победой хозяев со счётом 110:103.
Самыми результативными в составе победителей стали Френд Ванвлит и Паскаль Сиакам, которые записали в свой актив по 23 очка. Крис Буше набрал 17 очков.
Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отличился Бен Симмон, набрав 28 очков. Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 25 очков и 17 подборов.
В другом матче «Кливленд Кавальерс» проиграл «Оклахоме-Сити Тандер» со счётом 101:117, «Орландо Меджик» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 105:94, а «Нью-Йорк Никс» переиграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 103:99.
НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2021, понедельник. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
110 : 103
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 23, Сиакам - 23, Буше - 17, Пауэлл - 11, Ануноби - 10, Бембри - 8, Бэйнс - 8, Дэвис - 8, Томас - 2, Ватанабэ, Джонсон, Лоури, Маккоу, Уотсон, Флинн, Харрис
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 28, Эмбиид - 25, Харрис - 13, Карри - 12, Грин - 9, Милтон - 9, Ховард - 4, Джо - 3, Брэдли, Коркмаз, Макси, Пуарье, Рид, Скотт, Такер, Тибулл, Фергюсон
НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2021, понедельник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
101 : 117
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кливленд Кавальерс: Секстон - 27, Аллен - 26, Гарлэнд - 21, Окоро - 12, Осман - 6, Макги - 4, Уиндлер - 3, Стивенс - 2, Болден, Деллаведова, Дотсон, Драммонд, Лав, Нэнс, Принс, Уэйд
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Хорфорд - 16, Диалло - 15, Маледон - 14, Мускала - 13, Дорт - 10, Уильямс - 8, Роби - 6, Базли - 4, Ариза, Браун, Джексон, Джером, Миллер, Покушевски, Хилл, Холл
НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2021, понедельник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
105 : 96
Детройт Пистонс
Детройт
Орландо Мэджик: Вучевич - 37, Фурнье - 29, Росс - 17, Бэйкон - 7, Рэндл - 4, Амину - 3, Картер-Уильямс - 3, Эннис - 3, Океке - 2, Айзек, Бамба, Берч, Гордон, Кларк, Мане, Фульц, Энтони
Детройт Пистонс: Грант - 24, Джексон - 17, Ли - 12, Бей - 11, Пламли - 10, Михайлюк - 6, Смит - 6, Стюарт - 4, Думбуйа - 3, Эллингтон - 3, Гриффин, Джексон, Макгрудер, Окафор, Райт, Сирвидис, Хейз
НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2021, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 99
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 25, Барретт - 21, Бёркс - 13, Пэйтон - 11, Баллок - 10, Ноэль - 10, Куикли - 5, Роуз - 4, Гибсон - 2, Топпин - 2, Браздейкис, Нокс, Нтиликина, Пинсон, Риверс, Робинсон, Харпер
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 27, Рубио - 18, Эдвардс - 12, Рид - 11, Маклафлин - 8, Эрнангомес - 7, Бисли - 6, Макдэниелс - 6, Вандербилт - 2, Окоги - 2, Дэвис, Калвер, Лейман, Ноуэлл, Расселл
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