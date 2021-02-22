«Торонто» обыграл «Филадельфию», Эмбиид оформил дабл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арене» и закончилась победой хозяев со счётом 110:103.

Самыми результативными в составе победителей стали Френд Ванвлит и Паскаль Сиакам, которые записали в свой актив по 23 очка. Крис Буше набрал 17 очков.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отличился Бен Симмон, набрав 28 очков. Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 25 очков и 17 подборов.

В другом матче «Кливленд Кавальерс» проиграл «Оклахоме-Сити Тандер» со счётом 101:117, «Орландо Меджик» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 105:94, а «Нью-Йорк Никс» переиграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 103:99.