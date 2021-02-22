«Бруклин» без Дюранта обыграл «Клипперс», Харден набрал 37 очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 112:108.

В составе победителей самым результативным стал Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов. Кайри Ирвинг записал в свой актив 28 очков. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отличился Пол Джордж, набрав 34 очка. Кавай Леонард оформил дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов.

«Клипперс» потерпели второе поражение за последние три матча. «Бруклин» в свою очередь одержал шестую победу подряд.

В другом матче «Атланта Хоукс» обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 123:115.