«Бруклин» без Дюранта обыграл «Клипперс», Харден набрал 37 очков
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 112:108.
В составе победителей самым результативным стал Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов. Кайри Ирвинг записал в свой актив 28 очков. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отличился Пол Джордж, набрав 34 очка. Кавай Леонард оформил дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов.
«Клипперс» потерпели второе поражение за последние три матча. «Бруклин» в свою очередь одержал шестую победу подряд.
В другом матче «Атланта Хоукс» обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 123:115.
НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2021, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 112
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 34, Леонард - 29, Зубац - 13, Ибака - 8, Мэнн - 6, Беверли - 5, Л. Уильямс - 5, Моррис - 5, Батюм - 3, Джексон, Кабенгеле, Кеннард, Коффи, Отуру, Паттерсон, Скрабб
Бруклин Нетс: Харден - 37, Ирвинг - 28, Браун - 13, Джордан - 13, Харрис - 13, Грин - 5, Шамет - 3, Вонле, Джонсон, Динвидди, Дюрант, Клэкстон, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри, Роберсон, Шамперт
НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2021, понедельник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
123 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Атланта Хоукс: Янг - 35, Капела - 22, Галлинари - 12, Коллинс - 12, Снелл - 12, Хаертер - 11, Оконгву - 9, Реддиш - 8, Мэйс - 2, Богданович, Гудвин, Данн, Найт, Рондо, Фернанду, Хантер, Хилл
Денвер Наггетс: Маррей - 30, Кампаццо - 16, Бартон - 15, Йокич - 15, Моррис - 15, Портер - 10, Ннаджи - 7, Бол - 5, Хэмптон - 2, Грин, Дозьер, Миллсэп, Уиттингтон, Харрис, Хартенштайн, Ховард, Чанчар
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