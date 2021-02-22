«Миннесота» уволила Райана Сондерса и назначила нового главного тренера

Руководство клуба «Миннесота Тимбервулвз» после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (99:103) отправило в отставку главного тренера команды Райана Сондерса. Как сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Шэмс Чарания, его место займёт Крис Финч.



Финч был ассистентом главного тренера «Торонто Рэпторс». Президент по баскетбольным операциям «Миннесоты» Герссон Росас ранее работал с ним в «Хьюстон Рокетс». Финч добился успеха в качестве главного тренера в Лиге развития и неоднократно проходил собеседования на аналогичную должность в командах НБА. Отмечается, что контракт со специалистом будет подписан на несколько сезонов.



«Миннесота» проиграла 24 из 31 матча на старте сезона и занимает последнее место в турнирной таблице. «Тимбервулвз» уступили в последних девяти встречах.