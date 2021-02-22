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«Нью-Орлеан» совершил самый большой камбэк в своей истории

«Нью-Орлеан» совершил самый большой камбэк в своей истории
Баскетбол / НБА 0

Баскетболисты «Нью-Орлеан Пеликанс» в своём последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» смогли отыграть отставание в 24 очка и и одержали в овертайме победу со счётом 120:115. Это самый крупный камбэк в истории франшизы.

Наибольший вклад в победу «Пеликанс» внесли забросивший решающий трёхочковый Брэндон Ингрэм (33 очка, 6 подборов, 3 передачи) и оформивший дабл-дабл Зайон Уильямсон (28 очков, 10 подборов, 4 передачи).

У «Селтикс» лучшую статистику показали Джейсон Тейтум (32 очка, 8 подборов, 2 передачи) и Джейлен Браун (25 очков, 6 подборов, 9 передач).

В следующих матчах «Нью-Орлеан» на домашней площадке встретится с «Детройт Пистонс», а «Бостон» на выезде сыграет с «Даллас Маверикс».

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