«Нью-Орлеан» совершил самый большой камбэк в своей истории
Баскетболисты «Нью-Орлеан Пеликанс» в своём последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» смогли отыграть отставание в 24 очка и и одержали в овертайме победу со счётом 120:115. Это самый крупный камбэк в истории франшизы.
Наибольший вклад в победу «Пеликанс» внесли забросивший решающий трёхочковый Брэндон Ингрэм (33 очка, 6 подборов, 3 передачи) и оформивший дабл-дабл Зайон Уильямсон (28 очков, 10 подборов, 4 передачи).
У «Селтикс» лучшую статистику показали Джейсон Тейтум (32 очка, 8 подборов, 2 передачи) и Джейлен Браун (25 очков, 6 подборов, 9 передач).
В следующих матчах «Нью-Орлеан» на домашней площадке встретится с «Детройт Пистонс», а «Бостон» на выезде сыграет с «Даллас Маверикс».
Рекомендуем вам
- 22 февраля 2021
-
11:09
-
10:48
-
10:15
-
10:07
-
09:51
-
09:21
-
07:49
-
06:47
-
05:41
-
02:48
-
00:02
- 21 февраля 2021
-
22:12
-
21:06
-
20:29
-
19:58
-
18:59
-
17:43
-
16:55
-
15:45
-
14:50
-
13:59
-
12:25
-
11:34
-
10:48
-
10:30
-
09:53
-
09:21
-
09:16
-
09:13
-
09:07
-
08:37
-
07:59
-
00:00
- 20 февраля 2021
-
22:56
-
20:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам