«Нью-Орлеан» совершил самый большой камбэк в своей истории

Баскетболисты «Нью-Орлеан Пеликанс» в своём последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» смогли отыграть отставание в 24 очка и и одержали в овертайме победу со счётом 120:115. Это самый крупный камбэк в истории франшизы.



Наибольший вклад в победу «Пеликанс» внесли забросивший решающий трёхочковый Брэндон Ингрэм (33 очка, 6 подборов, 3 передачи) и оформивший дабл-дабл Зайон Уильямсон (28 очков, 10 подборов, 4 передачи).

У «Селтикс» лучшую статистику показали Джейсон Тейтум (32 очка, 8 подборов, 2 передачи) и Джейлен Браун (25 очков, 6 подборов, 9 передач).



В следующих матчах «Нью-Орлеан» на домашней площадке встретится с «Детройт Пистонс», а «Бостон» на выезде сыграет с «Даллас Маверикс».