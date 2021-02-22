Брэдли Бил назвал трёх игроков НБА, уровня которых он хочет достичь. В списке нет Леброна

Звёздный защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил, ответил на вопрос, уровня каких игроков он хотел бы достичь.

Брэдли назвал три фамилии, при этом он не включил в свой список форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«То, что Джеймс Харден делал последние два года, уничтожало всех в лиге. Когда Кевин Дюрант выигрывал свои титулы лучшего бомбардира, происходило то же самое. Это касается и Стефена Карри. Я хочу иметь возможность уничтожать соперников, но пока не достиг таких высот.



Да, у меня хорошая статистика, я прилагаю усилия, отдаю всё на паркете, но чувствую, что могу сделать больше. Стать более стабильным. Я могу делать намного больше на площадке, и мне ещё далеко до этого. Это вызов, и он мне нравится», — приводит слова Била Parlons Basket.