Леброн Джеймс высказался об игре без Энтони Дэвиса в «Лейкерс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал тот факт, что ему в последних матчах приходится играть без поддержки со стороны товарища по команде Энтони Дэвиса.
«Я должен приспособиться к отсутствию Дэвиса, и это ещё один вызов для меня. За последние полтора года мы ни разу не сталкивались с длительным отсутствием Энто. Пришло время мне придумать, как стать ещё более эффективным, чтобы команда побеждала. Потому что в этом и есть смысл спорта. В этом деле главное – победа, и я всегда был победителем», – приводит слова Леброна ESPN.
Напомним, Энтони не смог завершить матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Во второй четверти он покинул площадку. Баскетболист усугубил имевшуюся травму. Сообщалось, что 27-летний игрок некоторое время испытывает дискомфорт в правом ахилле. МРТ подтвердила повторное обострение тендиноза и растяжение икроножной мышцы. Отмечается, что «Лейкерс» не хотят форсировать возвращение Дэвиса, чтобы избежать рецидива.
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