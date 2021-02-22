Яннис Адетокунбо и Крис Миддлтон повторили достижение Майкла Джордана и Скотти Пиппена

Форварды «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и Крис Миддлтон в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» на двоих набрали 70 очков, собрали 26 подборов, отдали 10 передач и реализовали 22 штрафных броска. Это позволило им повторить достижение, которое не покорялось никому с 1990 года.



«Последними одноклубниками, кто показывал подобную совместную статистику в отдельной игре, были Майкл Джордан и Скотти Пиппен. Они сделали это в составе «Чикаго Буллз» 28 марта 1990 года», — отмечается в «Твиттере» Stats by Stats.



«Милуоки» обыграл «Сакраменто» со счётом 128:115. Адетокунбо оформил дабл-дабл из 38 очков и 18 подборов. Миддлтон записал в свой актив 32 балла. У «Кингз» самым результативным стал Тайрис Халибёртон, набравший 23 очка. Де'Аарон Фокс оформил дабл-дабл (13 очков и 10 передач).