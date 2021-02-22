«Бостон» хочет вернуть Эла Хорфорда

По словам журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, «Бостон Селтикс» рассматривает вариант с приобретением центрового «Оклахома-Сити Тандер» Эла Хорфорда. Как отмечает Pickandroll, возвращения старого знакомого будет добиваться лично генеральный менеджер Дэнни Эйндж.

В «Тандер» Хорфорд перешёл из «Филадельфии» в ноябре. «Сиксерс» удалось сбросить трёхлетний контракт Эла на $ 81 млн, который считается одним из худших в НБА. «Филадельфия» получила взамен истекающее соглашение атакующего защитника Дэнни Грина на $ 15 млн, отдав перестроечной франшизе «Тандер» драфт-пики.



Хорфорд уже играл за «Селтикс», но в 2019 году был обменян в «Филадельфию». В настоящее время «Бостон» занимает шестое место в Восточной конференции. Подопечные Брэда Стивенса выиграли 15 из 30 матчей на старте сезона.