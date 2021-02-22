Лиллард возмущён тем, что «Миннесота» не назначила главным тренером экс-звезду ЦСКА
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард удивился тому факту, что менеджмент «Миннесоты Тимбервулвз» не доверил пост главного тренера ассистенту Дэвиду Вантерпулу.
Напомним, «Тимбервулвз» отправили в отставку Райана Сондерса. Его место займёт приглашённый из «Торонто Рэпторс» Крис Финч.
«Почему, чёрт возьми, вы не наняли Дэвида Вантерпула, он же сидит на вашей скамейке… Он успешно проявил себя в роли менеджера и как тренер побеждающей команды (7 лет)… а ещё сыграл важную роль в развитии доминирующей задней линии, м-да», – написал Лиллард на своей странице в «Твиттере».
«Миннесота» проиграла 24 матча из 31 на старте сезона и занимает последнее место в турнирной таблице. «Тимбервулвз» уступили в последних девяти встречах.
Рекомендуем вам
- 22 февраля 2021
-
14:12
-
13:59
-
13:06
-
12:22
-
12:11
-
11:09
-
10:48
-
10:15
-
10:07
-
09:51
-
09:21
-
07:49
-
06:47
-
05:41
-
02:48
-
00:02
- 21 февраля 2021
-
22:12
-
21:06
-
20:29
-
19:58
-
18:59
-
17:43
-
16:55
-
15:45
-
14:50
-
13:59
-
12:25
-
11:34
-
10:48
-
10:30
-
09:53
-
09:21
-
09:16
-
09:13
-
09:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам