Лиллард возмущён тем, что «Миннесота» не назначила главным тренером экс-звезду ЦСКА

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард удивился тому факту, что менеджмент «Миннесоты Тимбервулвз» не доверил пост главного тренера ассистенту Дэвиду Вантерпулу.

Напомним, «Тимбервулвз» отправили в отставку Райана Сондерса. Его место займёт приглашённый из «Торонто Рэпторс» Крис Финч.

«Почему, чёрт возьми, вы не наняли Дэвида Вантерпула, он же сидит на вашей скамейке… Он успешно проявил себя в роли менеджера и как тренер побеждающей команды (7 лет)… а ещё сыграл важную роль в развитии доминирующей задней линии, м-да», – написал Лиллард на своей странице в «Твиттере».



«Миннесота» проиграла 24 матча из 31 на старте сезона и занимает последнее место в турнирной таблице. «Тимбервулвз» уступили в последних девяти встречах.