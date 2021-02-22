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«Зенит» одержал победу над «Миланом» в Евролиге

«Зенит» одержал победу над «Миланом» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0
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В Санкт-Петербурге завершился перенесённый матч пятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались «Зенит» и «Олимпия Милан».

Команда из России удачно начала встречу и уже после первой четверти лидировала с разницей в четыре очка — 19:15. К большому перерыву преимущество петербуржцев сократилось до двух очков — 40:38. В третьей четверти итальянской команде удалось окончательно вернуться в игру и сравнять счёт — перед заключительным игровым отрезком на табло горели цифры «54:54». В заключительной четверти «Зенит» оказался намного сильнее соперников — 25:16 по итогам десятиминутки и 79:70 в пользу «Зенита» по итогам матча.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пэнгос, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 передач. Ещё 16 очков на свой счётом записал Артурас Гудайтис. В составе гостей 16 очков набрал Кевин Пантер.

Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
22 февраля 2021, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
4-я четверть
79 : 70
Олимпия Милан
Милан, Италия
Зенит: Гудайтис - 16, Пангос - 16, Бэрон - 13, Пойтресс - 10, Томас - 10, Понитка - 6, Зубков - 3, Риверс - 3, Холлинс - 2, Захаров, Пушков, Фридзон
Олимпия Милан: Пантер - 16, Шилдс - 15, Родригес - 10, Хайнс - 9, Ролл - 7, Мицов - 5, Датоме - 4, Дилэйни - 4, Билига, Мораскини, Тарчевски, Чинчиарини
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