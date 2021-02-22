«Зенит» одержал победу над «Миланом» в Евролиге

В Санкт-Петербурге завершился перенесённый матч пятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались «Зенит» и «Олимпия Милан».



Команда из России удачно начала встречу и уже после первой четверти лидировала с разницей в четыре очка — 19:15. К большому перерыву преимущество петербуржцев сократилось до двух очков — 40:38. В третьей четверти итальянской команде удалось окончательно вернуться в игру и сравнять счёт — перед заключительным игровым отрезком на табло горели цифры «54:54». В заключительной четверти «Зенит» оказался намного сильнее соперников — 25:16 по итогам десятиминутки и 79:70 в пользу «Зенита» по итогам матча.



Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пэнгос, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 передач. Ещё 16 очков на свой счётом записал Артурас Гудайтис. В составе гостей 16 очков набрал Кевин Пантер.