Определены игроки недели в НБА

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден и разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард признаны игроками недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный «твиттер» лиги.



Харден набирал в среднем 31,8 очка, отдавал 10,8 передачи и собирал 9,0 подбора. «Бруклин» выиграл все четыре матча недели и поднялся на второе место в Восточной конференции. Кроме того, «Нетс» стали первой с 2010 года командой Востока, которая показала результат 5-0 в турне против соперников из Западной конференции.



Лиллард записывал себе в актив в среднем 36,3 очка, 12,7 передачи и 5,7 подбора. «Портленд» добыл две победы на неделе при одном проигрыше. «Трэйл Блэйзерс» с результатом 18-11 занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.