Кендрик Перкинс назвал игрока, которого нужно подписать «Лейкерс» после травмы Дэвиса

Эксперт НБА Кендрик Перкинс считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит рассмотреть кандидатуру Демаркуса Казинса в качестве замены травмированному Энтони Дэвису.



«Демаркус доказал, что пока он получает более 20 минут игрового времени в матче, он набирает более 20 очков и совершает более 20 подборов. Я не знаю, что именно у него пошло не так в „Хьюстоне“, но, учитывая то, что Энтони Дэвис выпал на долгое время, было бы разумно для „Лейкерс“ приобрести его к концу сезона», — написал Кендрик Перкинс в своём «твиттере».



В межсезонье Казинс заключил с «Хьюстоном» однолетний контракт на $ 2,3 млн. Центровой пропустил прошлый год, восстанавливаясь после разрыва крестообразной связки. До этого Казинс также залечивал травму ахилла.



В нынешнем регулярном чемпионате 30-летний центровой провёл за «Хьюстон» 25 матчей, набирая в среднем 9,6 очка и 7,6 подбора.