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«Вашингтон» в овертайме вырвал победу у «Лейкерс», Бил и Уэстбрук набрали 65 очков

«Вашингтон» в овертайме вырвал победу у «Лейкерс», Бил и Уэстбрук набрали 65 очков
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» на выезде в овертайме обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 127:124.

В составе победителей лучшими на площадке были Брэдли Бил (33 очка), Рассел Уэстбрук (32 очка, 14 подборов и 9 передач) и Руи Хатимура (15 очков).

У «Лейкерс» наиболее результативными в игре были Леброн Джеймс (31 очко, 13 передач и 9 подборов), Монтрезл Харрелл (26 очков и 9 подборов) и Кентавиус Колдуэлл-Поуп (21 очко). Кайл Кузма оформил дабл-дабл (14 очков и 11 подборов). Энтони Дэвис участия в матче не принимал.

Эта победа стала для «Уизардс» пятой подряд, «Лейкерс» проигрывают в третьем подряд матче. Следующую игру «Вашингтон» проведёт 24 февраля на выезде с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Лейкерс» 25 февраля в гостях сыграют с «Ютой Джаз».

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2021, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 127
ОТ
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Харрелл - 26, Колдуэлл-Поуп - 21, Кузма - 14, Карузо - 11, Марк Газоль - 7, Моррис - 7, Хортон-Такер - 7, Адетокунбо, Дадли, Дэвис, Кейкок, Кук, Маккинни, Мэттьюз, Шрёдер
Вашингтон Уизардс: Бил - 33, Уэстбрук - 32, Хатимура - 15, Лопес - 13, Авдия - 8, Дав. Бертанс - 8, Мэтьюз - 8, Вагнер - 6, Нето - 4, Бонга, Брайант, Браун, Гилл, Лень, Робинсон, Смит, Уинстон
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