«Юта» установила впечатляющий рекорд в истории НБА

Баскетболисты клуба «Юта Джаз» в очередном матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» установили впечатляющий рекорд. Они реализовали свой 500-й трёхочковый бросок в нынешнем сезоне. Юбилейный трёхочковый бросок попал в цель уже в 31-м матче команды. Это — новый рекорд НБА.
Помимо этого «Юта» ещё и обновила клубный рекорд по количеству точных трёхочковых бросков в одном матче. В этой встрече у команды было 28 попаданий с дистанции.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Юта Джаз».
В матче с «Хорнетс» «Юта» реализовала 28 из 55 трёхочковых бросков. Встреча закончилась со счётом 132:110 в пользу «Джаз». В составе «Юты» лучшими в матче были Донован Митчелл (23 очка), Джо Инглс (21 очко) и Жорж Ньянг (21 очко). У «Хорнетс» наиболее результативными были Ламело Болл (21 очко), Гордон Хэйворд (21 очко) и Малик Монк (20 очков).
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