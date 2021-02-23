«Лейкерс», «Бруклин» и «Майами» претендуют на Демаркуса Казинса. Назван фаворит

Сразу три клуба НБА заинтересованы в подписании центрового «Хьюстон Рокетс» Демаркуса Казинса, утверждает журналист Брэндон Робинсон. По данным источника, подписать игрока попытаются «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Майами Хит». Фаворитом в борьбе за центрового являются «Лейкерс».

Ожидается, что Казинс в ближайшее время покинет клуб из Техаса. Ранее сообщалось, что об уходе игрока может быть объявлено уже на этой неделе. Примечательно, что Казинс уже выступал за «Лейкерс». Он защищал цвета команды в сезоне-2019/2020, но тогда так и не провёл ни одного матча за калифорнийцев. Центровой залечивал травму колена, которую он получил во время межсезонной подготовки.

В нынешнем сезоне Казинс в среднем за «Хьюстон» набирает 9,6 очка, 7,6 подбора и 2,6 передачи. В межсезонье Казинс заключил с техасским клубом однолетний контракт на $ 2,3 млн.