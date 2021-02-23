«Даллас» ищет варианты обмена Кристапса Порзингиса

Тяжёлый форвард Кристапс Порзингис может покинуть «Даллас Маверикс», сообщает Bleacher Report со ссылкой на собственные источники. По данным издания, «Даллас» ищет варианты обмена Порзингиса.

«Даллас» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Спад в игре Порзингиса вызывает беспокойство руководства команды. В «Далласе» сомневаются, что Порзингис сможет принести ожидаемую пользу при игре в обороне. Латвийский баскетболист, подписавший прошлым летом пятилетний контракт на $ 158,3 млн, пропустил начало сезона из-за операции на колене, которую он перенёс 9 октября. После травмы Порзингис пока никак не может набрать форму.

В то же время, по данным источника, в «Далласе» готовы рассматривать обмены любых игроков за исключением Дончича. Поэтому команду может покинуть не только Порзингис.