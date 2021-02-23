Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Даллас» ищет варианты обмена Кристапса Порзингиса

«Даллас» ищет варианты обмена Кристапса Порзингиса
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Тяжёлый форвард Кристапс Порзингис может покинуть «Даллас Маверикс», сообщает Bleacher Report со ссылкой на собственные источники. По данным издания, «Даллас» ищет варианты обмена Порзингиса.

«Даллас» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Спад в игре Порзингиса вызывает беспокойство руководства команды. В «Далласе» сомневаются, что Порзингис сможет принести ожидаемую пользу при игре в обороне. Латвийский баскетболист, подписавший прошлым летом пятилетний контракт на $ 158,3 млн, пропустил начало сезона из-за операции на колене, которую он перенёс 9 октября. После травмы Порзингис пока никак не может набрать форму.

В то же время, по данным источника, в «Далласе» готовы рассматривать обмены любых игроков за исключением Дончича. Поэтому команду может покинуть не только Порзингис.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021