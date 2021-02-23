Андрей Кириленко назвал пятёрку игроков сборной России, которая могла бы выиграть Евролигу

Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко прокомментировал выход российской сборной на чемпионат Европы 2022 года. Накануне сборная России разгромила Эстонию со счётом 75:52, благодаря чему заняла второе место в группе квалификации чемпионата Европы.

«На сегодняшний день я благодарен Сергею Базаревичу за тот путь, что сборной удалось пройти. Из тех составов национальной команды, что у него были, он всегда выжимал максимальный результат. Когда у нас был оптимальный состав, мы были в четвёрке на чемпионате Европы в 2017 году. До этого он прошёл без поражений всю квалификацию. Дальше он вывел команду на чемпионат мира, когда были большие проблемы с составом из-за конфликта FIBA и Евролиги.

Дальше на чемпионате мира Базаревич потерял практически стартовую пятёрку: Хвостов, Кулагин, Швед, Мозгов, Боломбой. В любой момент эта пятёрка может выиграть Евролигу — с оговорками. И даже в таких условиях сборная попала в квалификацию к Олимпиаде. И сейчас мы вышли на Евробаскет при непростых условиях с составом. У нас есть реалии. Есть пандемия, есть конфликт между двумя большими организациями», — цитирует Кириленко ТАСС.