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Андрей Кириленко назвал пятёрку игроков сборной России, которая могла бы выиграть Евролигу

Андрей Кириленко назвал пятёрку игроков сборной России, которая могла бы выиграть Евролигу
Баскетбол / Евролига 0
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Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко прокомментировал выход российской сборной на чемпионат Европы 2022 года. Накануне сборная России разгромила Эстонию со счётом 75:52, благодаря чему заняла второе место в группе квалификации чемпионата Европы.

«На сегодняшний день я благодарен Сергею Базаревичу за тот путь, что сборной удалось пройти. Из тех составов национальной команды, что у него были, он всегда выжимал максимальный результат. Когда у нас был оптимальный состав, мы были в четвёрке на чемпионате Европы в 2017 году. До этого он прошёл без поражений всю квалификацию. Дальше он вывел команду на чемпионат мира, когда были большие проблемы с составом из-за конфликта FIBA и Евролиги.

Дальше на чемпионате мира Базаревич потерял практически стартовую пятёрку: Хвостов, Кулагин, Швед, Мозгов, Боломбой. В любой момент эта пятёрка может выиграть Евролигу — с оговорками. И даже в таких условиях сборная попала в квалификацию к Олимпиаде. И сейчас мы вышли на Евробаскет при непростых условиях с составом. У нас есть реалии. Есть пандемия, есть конфликт между двумя большими организациями», — цитирует Кириленко ТАСС.

Россия разгромила Эстонию и заняла второе место в группе квалификации Евробаскета
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