Энес Кантер: готов сделать что угодно для помощи моим греческим братьям и сёстрам

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер поблагодарил «Панатинаикос» за тёплые слова. Ранее пресс-служба греческого клуба поблагодарила турка за поддержку, написав: «Ты — один из нас».

Так «Панатинаикос» отреагировал на интервью Кантера, в котором он говорил о готовности перейти в греческий клуб после окончания карьеры в НБА. Кроме того Кантер содействовал переходу форварда Марио Хезоньи из НБА в «Панатинаикос». Центровой близко общается с Хезоньей, поэтому свёл его агента с менеджерами греческого клуба.

«Готов сделать что угодно для помощи моим греческим братьям и сёстрам. Будем надеяться, что однажды мы увидим Кантера в майке вашего клуба», — написал Кантер в своём «твиттере».

Кантер является одним из самых жёстких критиков президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, обвиняя его в терроризме. Ранее Энес заявлял, что турецкие спецслужбы преследовали его за пределами США. На данный момент он лишён гражданства Турции. В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили в Турции к 15 годам лишения свободы, но недавно освободили. Энес связывал арест с тем, что Мехмет позволял себе критику в адрес государства и президента страны.