Владимир Гомельский: Михаил Кулагин вполне может вернуться в ЦСКА
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский не исключил, что в будущем защитник «Енисея» Михаил Кулагин вернётся в ЦСКА. Об этом Гомельский написал на своём сайте, отвечая на вопрос одного из посетителей.
Он спросил мнение Гомельского о защитнике «Локомотива-Кубань» Григории Мотовилове и поинтересовался, может ли Кулагин перейти в ЦСКА.
«Мотовилов по амплуа — разыгрывающий защитник, который должен руководить позиционным нападением. Но у Гриши нет передачи — от слова совсем. Миша Кулагин доказывает, что он гораздо лучше на позиции атакующего защитника. Его бросок стал ещё лучше. Вполне может вернуться в ЦСКА», — написал Гомельский.
Ранее Кулагин признался, что после перехода из ЦСКА в «Енисей» его роль сильно изменилась.
Михаил Кулагин рассказал, как переход из ЦСКА в «Енисей» повлиял на его игру за сборную
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