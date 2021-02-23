Владимир Гомельский: Михаил Кулагин вполне может вернуться в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский не исключил, что в будущем защитник «Енисея» Михаил Кулагин вернётся в ЦСКА. Об этом Гомельский написал на своём сайте, отвечая на вопрос одного из посетителей.

Он спросил мнение Гомельского о защитнике «Локомотива-Кубань» Григории Мотовилове и поинтересовался, может ли Кулагин перейти в ЦСКА.

«Мотовилов по амплуа — разыгрывающий защитник, который должен руководить позиционным нападением. Но у Гриши нет передачи — от слова совсем. Миша Кулагин доказывает, что он гораздо лучше на позиции атакующего защитника. Его бросок стал ещё лучше. Вполне может вернуться в ЦСКА», — написал Гомельский.

Ранее Кулагин признался, что после перехода из ЦСКА в «Енисей» его роль сильно изменилась.