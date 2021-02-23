Леброн Джеймс: у меня всё нормально, а мне что-то советуют

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал понять, что недоволен разговорами о том, что он принял на себя слишком большую нагрузку в нынешнем сезоне и нуждается в отдыхе.

«Мне кажется, что все эти разговоры о том, что мне нужно больше отдыхать, слишком преувеличены. Этому придают большее значение, чем нужно. Я никогда об этом не говорю, я не верю в это. Да, нам всем нужно отдыхать. У нас был небольшой перерыв между сезонами, всем бы нам хотелось больше отдохнуть. Но я здесь, чтобы работать. Если бы у меня была травма или я себя плохо чувствовал, это был бы другой разговор. У меня всё нормально, а мне что-то советуют», — приводит слова Джеймса ESPN.

Напомним, «Лейкерс» проиграли три последних матча.