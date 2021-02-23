«Барселона» объявила о возвращении Пау Газоля, он будет выступать под 16-м номером

Пресс-служба баскетбольного клуба «Барселона» объявила о подписании контракта с ветераном испанского баскетбола, двукратным чемпионом НБА, трёхкратным призёром Олимпийских игр, чемпионом мира, чемпионом Европы, многократным призёром континентального первенства Пау Газолем. Игрок будет выступать в клубе под 16-м номером.

Пау начинал профессиональную карьеру в «Барселоне». В 2001 году выставил свою кандидатуру на драфт НБА, где был выбран под третьим номером. Большую часть карьеры провёл за океаном. В НБА защищал цвета «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс». Газоль — один из лучших европейских игроков в истории НБА.

Соответствующие фотографии доступны на странице «Барселоны» в «Твиттере».