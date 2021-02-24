«Милуоки» разгромил «Миннесоту», «Уорриорз» обыграли «Никс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» дома разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 139:112.
Лучшими на площадке в составе победителей стали Яннис Адетокунбо (37 очков), Брин Форбс (23 очка) и Крис Миддлтон (15 очков). У «Миннесоты» наиболее заметными в игре были Карл-Энтони Таунс (26 очков и 11 передач), Малик Бисли (26 очков) и Джейлен Ноуэлл (13 очков).
В другом матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде победил «Нью-Йорк Никс» со счётом 114:106. В составе «Уорриорз» лучшими на паркете были Стефен Карри (37 очков), Келли Убре (19 очков) и Эндрю Уиггинс (16 очков). У «Никс» наиболее результативными стали Джулиус Рэндл (25 очков и 10 подборов), Элфрид Пэйтон (20 очков) и Деррик Роуз (16 очков).
Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Кливленд Кавальерс» – «Атланта Хоукс» (112:111), «Орландо Мэджик» – «Детройт Пистонс» (93:105), «Бруклин Нетс» – «Сакраменто Кингз» (127:118), «Даллас Маверикс» – «Бостон Селтикс» (110:107), «Торонто Рэпторс» – «Филадельфия Сиксерс» (102:109).
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