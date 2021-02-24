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«Милуоки» разгромил «Миннесоту», «Уорриорз» обыграли «Никс»

«Милуоки» разгромил «Миннесоту», «Уорриорз» обыграли «Никс»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» дома разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 139:112.

Лучшими на площадке в составе победителей стали Яннис Адетокунбо (37 очков), Брин Форбс (23 очка) и Крис Миддлтон (15 очков). У «Миннесоты» наиболее заметными в игре были Карл-Энтони Таунс (26 очков и 11 передач), Малик Бисли (26 очков) и Джейлен Ноуэлл (13 очков).

В другом матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде победил «Нью-Йорк Никс» со счётом 114:106. В составе «Уорриорз» лучшими на паркете были Стефен Карри (37 очков), Келли Убре (19 очков) и Эндрю Уиггинс (16 очков). У «Никс» наиболее результативными стали Джулиус Рэндл (25 очков и 10 подборов), Элфрид Пэйтон (20 очков) и Деррик Роуз (16 очков).

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Кливленд Кавальерс» – «Атланта Хоукс» (112:111), «Орландо Мэджик» – «Детройт Пистонс» (93:105), «Бруклин Нетс» – «Сакраменто Кингз» (127:118), «Даллас Маверикс» – «Бостон Селтикс» (110:107), «Торонто Рэпторс» – «Филадельфия Сиксерс» (102:109).

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2021, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
139 : 112
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Форбс - 23, Лопес - 15, Миддлтон - 15, Портис - 14, Дивинченцо - 13, Огастин - 10, Адетокунбо - 6, Коннотон - 3, Меррилл - 3, Адамс, Дьяките, Крэйг, Нвора, Уилсон, Холидэй
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 26, Таунс - 26, Ноуэлл - 13, Рубио - 12, Маклафлин - 9, Эдвардс - 9, Рид - 5, Макдэниелс - 4, Вандербилт - 2, Лейман - 2, Окоги - 2, Эрнангомес - 2, Дэвис, Калвер, Расселл
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2021, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 114
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 25, Пэйтон - 20, Роуз - 16, Бёркс - 8, Гибсон - 8, Ноэль - 8, Баллок - 7, Топпин - 7, Барретт - 4, Куикли - 3, Браздейкис, Нокс, Нтиликина, Пинсон, Риверс, Робинсон, Харпер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Убре - 19, Уиггинс - 16, Уайзмен - 14, Бэйзмор - 9, Пэскелл - 8, Грин - 7, Луни - 2, Уонамэйкер - 2, Крисс, Ли, Манньон, Мюлдер, Пул, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон
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