НБА назвала имена запасных игроков на Матч звёзд

НБА на официальном сайте объявила имена 14 запасных игроков, которые были выбраны главными тренерами клубов лиги для участия в Матче звёзд-2021.

Матч всех звёзд НБА состоится 7 марта в Атланте.

От Восточной конференции запасными выбраны: Джеймс Харден («Бруклин Нетс»), Джейлен Браун и Джейсон Тейтум (оба — «Бостон Селтикс»), Зак Лавин («Чикаго Буллз»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»), Бен Симмонс («Филадельфии Сиксерс») и Никола Вучевич («Орландо Мэджик»). От Западной конференции сыграют: Крис Пол («Финикс Санз»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»), Руди Гобер, Донован Митчелл (оба — «Юта Джаз»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»). Браун, Лавин, Рэндл и Уильямсон впервые сыграют в Матче всех звезд.

Напомним, в стартовый состав на Матч звёзд в Западной конференции выбраны: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»). Восточную конференцию представят: Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерз»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»).

Составы Матча всех звезд НБА будут определены на драфте, на котором капитаны команд Леброн Джеймс («Лейкерс») и Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») будут выбирать из числа игроков, выбранных в качестве стартовых и запасных от каждой конференции. Драфт состоится 4 марта.