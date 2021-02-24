«Клипперс» разгромили «Вашингтон», «Денвер» вырвал победу у «Портленда»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 135:116.

В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (32 очка), Пол Джордж (30 очков) и Реджи Джексон (17 очков). У «Вашингтона» наиболее заметными в игре были Брэдли Бил (28 очков и 10 передач), Мориц Вагнер (21 очко) и Рассел Уэстбрук (20 очков, 10 передач и 9 подборов).

В другом матче игрового дня «Денвер Наггетс» дома победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 111:106. У «Наггетс» самыми результативными в игре стали Никола Йокич (41 очко), Джамал Маррей (24 очка) и Майкл Портер (12 очков и 10 подборов). В составе «Портленда» наиболее заметными были Дэмьен Лиллард (25 очков и 13 передач), Кармело Энтони (24 очка) и Гари Трент (18 очков).

Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Милуоки Бакс» – «Миннесота Тимбервулвз» (139:112), «Нью-Йорк Никс» – «Голден Стэйт Уорриорз» (106:114), «Кливленд Кавальерс» – «Атланта Хоукс» (112:111), «Орландо Мэджик» – «Детройт Пистонс» (93:105), «Бруклин Нетс» – «Сакраменто Кингз» (127:118), «Даллас Маверикс» – «Бостон Селтикс» (110:107), «Торонто Рэпторс» – «Филадельфия Сиксерс» (102:109).