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«Клипперс» разгромили «Вашингтон», «Денвер» вырвал победу у «Портленда»

«Клипперс» разгромили «Вашингтон», «Денвер» вырвал победу у «Портленда»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 135:116.

В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (32 очка), Пол Джордж (30 очков) и Реджи Джексон (17 очков). У «Вашингтона» наиболее заметными в игре были Брэдли Бил (28 очков и 10 передач), Мориц Вагнер (21 очко) и Рассел Уэстбрук (20 очков, 10 передач и 9 подборов).

В другом матче игрового дня «Денвер Наггетс» дома победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 111:106. У «Наггетс» самыми результативными в игре стали Никола Йокич (41 очко), Джамал Маррей (24 очка) и Майкл Портер (12 очков и 10 подборов). В составе «Портленда» наиболее заметными были Дэмьен Лиллард (25 очков и 13 передач), Кармело Энтони (24 очка) и Гари Трент (18 очков).

Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Милуоки Бакс» – «Миннесота Тимбервулвз» (139:112), «Нью-Йорк Никс» – «Голден Стэйт Уорриорз» (106:114), «Кливленд Кавальерс» – «Атланта Хоукс» (112:111), «Орландо Мэджик» – «Детройт Пистонс» (93:105), «Бруклин Нетс» – «Сакраменто Кингз» (127:118), «Даллас Маверикс» – «Бостон Селтикс» (110:107), «Торонто Рэпторс» – «Филадельфия Сиксерс» (102:109).

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2021, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 116
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 32, Джордж - 30, Джексон - 17, Зубац - 12, Мэнн - 12, Моррис - 11, Ибака - 6, Беверли - 5, Батюм - 4, Кабенгеле - 3, Кеннард - 3, Коффи, Л. Уильямс, Отуру, Паттерсон, Скрабб
Вашингтон Уизардс: Бил - 28, Вагнер - 21, Уэстбрук - 20, Нето - 11, Хатимура - 10, Мэтьюз - 8, Дав. Бертанс - 6, Лопес - 5, Браун - 4, Бонга - 3, Авдия, Брайант, Гилл, Лень, Робинсон, Смит, Уинстон
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2021, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
111 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 41, Маррей - 24, Портер - 12, Ннаджи - 10, Бартон - 9, Моррис - 8, Хартенштайн - 4, Кампаццо - 3, Бол, Грин, Дозьер, Миллсэп, Уиттингтон, Харрис, Ховард, Хэмптон, Чанчар
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 25, Энтони - 24, Джонс - 18, Трент-мл. - 18, Кантер - 16, Саймонс - 3, Худ - 2, Блевинс, Джайлс, Ковингтон, Коллинс, Литтл, Макколлум, Нуркич, Эллеби
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