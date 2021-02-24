«Лейкерс» отказались от подписания Демаркуса Казинса

Центровой «Хьюстон Рокетс» Демаркус Казинс покинет команду, но его возвращение в «Лос-Анджелес Лейкерс» маловероятно, утверждает Los Angeles Times. По данным источника, калифорнийцы пока не планируют приобретать нового игрока на свободное место в заявке. Ранее они отчислили защитника Куинна Кука.

Тем не менее «Лейкерс» будут следить за рынком с целью усиления. Пока приоритетные варианты клуба неизвестны.

Казинс уже выступал за «Лейкерс». Он защищал цвета команды в сезоне-2019/2020, но тогда так и не провёл ни одного матча за калифорнийцев. Центровой залечивал травму колена, которую он получил во время межсезонной подготовки.

В нынешнем сезоне Казинс в среднем за «Хьюстон» набирает 9,6 очка, 7,6 подбора и 2,6 передачи. В межсезонье Казинс заключил с техасским клубом однолетний контракт на $ 2,3 млн.