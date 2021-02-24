«Финикс» избавился от двукратного чемпиона НБА в составе «Голден Стэйт»
«Финикс Санс» освободил место в заявке. Команда отчислила запасного центрового Дэмиана Джонса, сообщает пресс-служба НБА.
25-летний центровой в нынешнем сезоне провёл 14 матчей. В среднем он набирал 1,6 очка, 1,3 подбора.
В разные годы он также поиграл за «Голден Стэйт Уорриорз» и «Атланта Хоукс». В составе «Голден Стэйт» он стал двукратным чемпионом НБА в сезонах-2016/2017 и 2017/2018. После отчисления Джонса в составе «Финикса» осталось 15 баскетболистов.
«Финикс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. В 30 матчах «Санс» одержали 20 побед. Сейчас у них серия из трёх побед подряд. Следующий матч команда проведёт 25 февраля. «Финикс» будет принимать «Шарлотт Хорнетс».
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