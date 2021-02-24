Лука Дончич покорил уникальный рекорд Оскара Робертсона

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич повторил уникальный рекорд НБА. Он помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс». Встреча закончилась со счётом 110:107. В этом матче Дончич принёс своей команде победу невероятный броском за 0,1 секунду до сирены.

В этом матче Дончич набрал 31 очко, 10 подборов, 8 результативных передач. Словенец второй сезон подряд менее чем в 30 матчах набирает 750 очков, 250 подборов и 250 ассистов. Дончич — лишь второй игрок в истории НБА после Оскара Робертсона, которому удалось добиться этого, сообщает журналист Джастин Кубатко.

Дончич в текущем сезоне провёл 29 матчей в НБА. В среднем он набирает 28,9 очка и 8,6 подбора. В прошлом сезоне средняя результативность Дончича составляла 28,8.