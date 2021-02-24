Тимма впервые за долгое время показал подросшего сына от первого брака

Форвард «Химок» Янис Тимма впервые за долгое время опубликовал фотографию сына Кристианса, который у него остался после первого брака. Баскетболист опубликовал в «Инстаграме» фото с сыном на побережье. Фото было сделано в Латвии, когда Тимма прилетел навестить мальчика. Кристианс после развода родителей живёт с матерью, семью Янис оставил, поскольку начал отношения с певицей Анной Седоковой.
«Всегда иди вперед и никогда не оглядывайся назад», — написал Тима под фото в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» форварда «Химок».
Фото: https://www.instagram.com/janis.timma/
В комментариях многие пользователи раскритиковали Тимму за то, что он оставил семью. Тогда баскетболист удалил все негативные комментарии. Сейчас под записью есть лишь несколько постов.
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