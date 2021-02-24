Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Тимма впервые за долгое время показал подросшего сына от первого брака

Тимма впервые за долгое время показал подросшего сына от первого брака
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Химок» Янис Тимма впервые за долгое время опубликовал фотографию сына Кристианса, который у него остался после первого брака. Баскетболист опубликовал в «Инстаграме» фото с сыном на побережье. Фото было сделано в Латвии, когда Тимма прилетел навестить мальчика. Кристианс после развода родителей живёт с матерью, семью Янис оставил, поскольку начал отношения с певицей Анной Седоковой.

«Всегда иди вперед и никогда не оглядывайся назад», — написал Тима под фото в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» форварда «Химок».

Фото: https://www.instagram.com/janis.timma/

В комментариях многие пользователи раскритиковали Тимму за то, что он оставил семью. Тогда баскетболист удалил все негативные комментарии. Сейчас под записью есть лишь несколько постов.

Седокова поздравила Тимму и всех мужчин с 23 февраля
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021