Тимма впервые за долгое время показал подросшего сына от первого брака

Форвард «Химок» Янис Тимма впервые за долгое время опубликовал фотографию сына Кристианса, который у него остался после первого брака. Баскетболист опубликовал в «Инстаграме» фото с сыном на побережье. Фото было сделано в Латвии, когда Тимма прилетел навестить мальчика. Кристианс после развода родителей живёт с матерью, семью Янис оставил, поскольку начал отношения с певицей Анной Седоковой.

«Всегда иди вперед и никогда не оглядывайся назад», — написал Тима под фото в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» форварда «Химок».

Фото: https://www.instagram.com/janis.timma/

В комментариях многие пользователи раскритиковали Тимму за то, что он оставил семью. Тогда баскетболист удалил все негативные комментарии. Сейчас под записью есть лишь несколько постов.