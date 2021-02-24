Отчисленный из «Барселоны» Томас Эртель определился с новым клубом

Французский разыгрывающий Томас Эртель подписал контракт с «Виллербаном», сообщает официальный сайт команды. Контракт с игроком подписан до конца текущего сезона.
Эртель не сможет помочь «Виллербану» в Евролиге, поскольку он уже заявлен в этом турнире за «Барселону». Томас будет выступать в играх французской лиги и национального кубка.
Ранее сообщалось, что следующий сезон француз может начать в составе мадридского «Реала».
Эртель выступал за «Барселону» с 2017 года, но не сумел завоевать доверие нового главного тренера Шарунаса Ясикявичюса. В декабре «Барселона» оставила Эртеля в Стамбуле, не позволив игроку сесть в самолёт команды и вернуться в Испанию после выездного матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». Клуб обвинял разыгрывающего в закулисных переговорах с принципиальным соперником мадридским «Реалом».
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