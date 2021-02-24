Кендрик Перкинс назвал трансферную цель, которую нужно преследовать «Лейкерс»

Эксперт НБА Кендрик Перкинс считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит рассмотреть кандидатуру Андре Драммонда в качестве замены травмированному Энтони Дэвису.



«Лейкерс» нужен атлетичный «большой». Я считаю, что Андре Драммонд — тот парень, к которому им стоит присмотреться. Продолжаем!» — написал Перкинс в своём «твиттере».



Напомним, Энтони Дэвис не смог завершить матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Во второй четверти он покинул площадку. Баскетболист усугубил имевшуюся травму. Сообщалось, что 27-летний игрок в течение некоторого времени испытывает дискомфорт в правом ахилле. МРТ подтвердила повторное обострение тендиноза и растяжение икроножной мышцы. Отмечается, что «Лейкерс» не хотят форсировать возвращение Дэвиса, чтобы избежать рецидива.



Драммонд был выведен из состава «Кливленд Кавальерс». «Кавальерс» решили не заигрывать двукратного участника Матча всех звёзд в последних матчах и ищут варианты обмена звёздного «большого». Клуб не исключает сценария с выкупом контракта. Соглашение Драммонда на $ 28,75 млн истекает в этом году, что упрощает обмен. Ранее сообщалось, что «Кливленд» уже начал вести переговоры по центровому с «Торонто Рэпторс».