Российский игрок появился в заявке чемпиона Испании

Российский атакующий защитник Павел Савков был включён в заявку испанской «Басконии» на Евролигу. Информация об этом появилась на официальном сайте турнира.



18-летний игрок пока не выступал в составе основной команды в нынешнем сезоне. Следующий матч в Евролиге «Баскония» проведёт 26 февраля, соперником испанцев станет сербская «Црвена Звезда». Права на Савкова принадлежат «Басконии», однако в нынешнем сезоне он выступал в составе «Ираурги» в третьей по силе лиге чемпионата Испании. В 18 матчах текущего сезона Павел набирал в среднем 12,8 очка, совершал 2,4 подбора и отдавал 2,0 результативной передачи за 25 минут пребывания на паркете.



21 февраля Савков дебютировал в составе основной сборной России в матче квалификации Евробаскета со сборной Эстонии.