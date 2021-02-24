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Марк Кьюбан назвал город, в котором должна появиться новая команда НБА

Марк Кьюбан назвал город, в котором должна появиться новая команда НБА
Баскетбол / НБА 0
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Владелец «Далласа» Марк Кьюбан считает, что в Сиэтле скоро должна появиться новая команда НБА.

«Думаю, что в Сиэтле много замечательных фанатов. Они скучают по НБА, и нам тоже есть смысл скучать по ним. Оклахома-Сити — замечательный город, в котором нет никаких недостатков. Но думаю, что в будущем в Сиэтле должна появиться команда НБА, просто я не знаю, когда именно», — приводит слова Марка Кьюбана Pickandroll.

Помимо Сиэтла, фаворитом на создание собственной новой команды НБА является Лас-Вегас.

«Оклахома-Сити Тандер» до 2008 года базировался в Сиэтле и носил название «Сиэтл Суперсоникс». За свою историю клуб один раз завоёвывал чемпионский титул в 1979 году. Перед сезоном 2008 года владельцы «Суперсоникс» не смогли договориться с мэрией Сиэтла о реконструкции домашнего стадиона команды «Ки-Арена» и продали клуб инвестиционной группе из Оклахома-Сити.

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