Марк Кьюбан назвал город, в котором должна появиться новая команда НБА

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан считает, что в Сиэтле скоро должна появиться новая команда НБА.
«Думаю, что в Сиэтле много замечательных фанатов. Они скучают по НБА, и нам тоже есть смысл скучать по ним. Оклахома-Сити — замечательный город, в котором нет никаких недостатков. Но думаю, что в будущем в Сиэтле должна появиться команда НБА, просто я не знаю, когда именно», — приводит слова Марка Кьюбана Pickandroll.
Помимо Сиэтла, фаворитом на создание собственной новой команды НБА является Лас-Вегас.
«Оклахома-Сити Тандер» до 2008 года базировался в Сиэтле и носил название «Сиэтл Суперсоникс». За свою историю клуб один раз завоёвывал чемпионский титул в 1979 году. Перед сезоном 2008 года владельцы «Суперсоникс» не смогли договориться с мэрией Сиэтла о реконструкции домашнего стадиона команды «Ки-Арена» и продали клуб инвестиционной группе из Оклахома-Сити.
- 24 февраля 2021
-
23:50
-
23:05
-
21:58
-
20:57
-
18:56
-
17:58
-
16:57
-
15:28
-
14:51
-
14:13
-
13:09
-
13:02
-
12:01
-
11:20
-
10:48
-
10:26
-
09:52
-
09:16
-
08:35
-
08:23
-
07:22
-
01:00
- 23 февраля 2021
-
23:59
-
23:01
-
22:53
-
21:25
-
20:20
-
19:27
-
18:19
-
17:59
-
16:47
-
16:22
-
15:49
-
15:27
-
13:53