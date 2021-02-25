«Юта» разгромила «Лейкерс», «Шарлотт» прервал победную серию «Финикса»
В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Лос-Анджелес Лейкерс» сенсационно потерпел 4-е поражение подряд, разгромно уступив «Юте Джаз» со счётом 89:114.
Самый значительный вклад в победу «Юты» в этом матче внёс французский центровой Руди Гобер – 18 очков, 9 передач. Больше всех очков в составе «Лейкерс» набрал лёгкий форвард Леброн Джеймс – 19 очков, 4 подбора и 4 передачи. Единственный дабл-дабл в этой встрече на счету защитника «Джаз» Донована Митчелла (13 очков, 10 подборов и 8 передач).
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 06:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
114 : 89
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Гобер - 18, Кларксон - 18, Богданович - 15, Конли - 14, Митчелл - 13, Фэйворс - 12, Ньянг - 6, О'Нил - 6, Они - 6, Инглс - 3, Брэнтли - 2, Морган - 1, Азубуике, Форрест, Хьюз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Харрелл - 16, Моррис - 12, Марк Газоль - 8, Хортон-Такер - 8, Колдуэлл-Поуп - 5, Кузма - 5, Кейкок - 4, Дадли - 3, Карузо - 3, Мэттьюз - 3, Маккинни - 2, Адетокунбо - 1, Дэвис, Шрёдер
В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» с минимальным перевесом на выезде обыграл «Финикс Санз» (124:121), прервав 3-матчевую победную серию хозяев паркета.
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
121 : 124
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Финикс Санз: Букер - 33, Пол - 20, Эйтон - 16, Джонсон - 14, Бриджес - 12, Краудер - 12, Камински - 6, Шарич - 6, Пэйн - 2, Александер, Гэллоуэй, Картер, Мур, Надер, Смит
Шарлотт Хорнетс: Монк - 29, Болл - 20, Хэйворд - 20, Бриджес - 14, Вашингтон - 10, Зеллер - 10, Розир - 10, Макдэниелс - 8, Бийомбо - 3, Грэм, Дарлинг, Кэри, Мартин, Мартин, Риллер, Ричардс
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