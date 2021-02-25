«Юта» разгромила «Лейкерс», «Шарлотт» прервал победную серию «Финикса»

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Лос-Анджелес Лейкерс» сенсационно потерпел 4-е поражение подряд, разгромно уступив «Юте Джаз» со счётом 89:114.



Самый значительный вклад в победу «Юты» в этом матче внёс французский центровой Руди Гобер – 18 очков, 9 передач. Больше всех очков в составе «Лейкерс» набрал лёгкий форвард Леброн Джеймс – 19 очков, 4 подбора и 4 передачи. Единственный дабл-дабл в этой встрече на счету защитника «Джаз» Донована Митчелла (13 очков, 10 подборов и 8 передач).

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» с минимальным перевесом на выезде обыграл «Финикс Санз» (124:121), прервав 3-матчевую победную серию хозяев паркета.