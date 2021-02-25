«Мы — чёрные короли». Ирвинг хочет поместить Брайанта на логотип НБА вместо белого Уэста

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг выступил за то, чтобы поместить изображение легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта на логотип НБА вместо силуэта члена Зала славы Джерри Уэста.
Защитник «Нетс» поделился на своей странице в «Инстаграме» эскизом, который создал дизайнер Тайсон Бек. Ирвинг отметил, что афроамериканские игроки внесли решающий вклад в развитие НБА.
«Это должно произойти, и меня не волнует, что кто-либо скажет по этому поводу. Чёрные короли построили лигу», – написал под изображение Кайри.
Изначально текст под снимком содержал ещё одну фразу, которую Ирвинг предпочёл удалить.
«Всем, кто говорит, что дело не в цвете. «Черные» или «Черные короли». Вот как мы себя называем. Это те слова, которыми угнетатели отказывались называть моих предков. Мы – чёрные короли. Смиритесь с этим», — говорилось в тексте.
Фото доступно на странице Кайри Ирвинга в "Инстаграме".
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