Кендрик Перкинс назвал лучшего игрока сезона НБА

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс признался, что считает лучшим игроком НБА в текущем сезоне звёздного защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена.



«При всём уважении к величайшему Леброну Джеймсу, Эмбииду и Йокичу, лучший игрок сезона на данный момент – Джеймс Харден. Не только игрок, но ещё и лучший разыгрывающий в лиге.

Позвольте мне напомнить вам. «Бруклин» только что совершил турне по Западу. Первая остановка, «Голден Стэйт». Харден приехал на арену Стефа Карри и показал ему, каково истинное положение вещей. Потом он проделал то же самое с «Сакраменто». Во втором матче за два дня – с «Финикс Санз» — Харден без Кайри и Дюранта набрал 21 очко к перерыву и 38 — в итоге, добавив к этому 11 передач», – заявил Перкинс в эфире FirstTake.

После перехода в «Нетс» из «Хьюстон Рокетс» Харден в среднем набирает 25,2 очка, совершает 8,5 подбора и отдаёт 11,6 передачи за игру.