Легенда НБА: «Лейкерс» заслуживают того, что с ними происходит

Трёхкратный чемпион НБА Джеймс Уорти выразил мнение, что в «Лос-Анджелес Лейкерс» сами виноваты в происходящем с командой – подопечные Фрэнка Вогеля не могут уже выиграть четыре игры подряд.

«Если «Лейкерс» позволят своим противникам поверить в победу, то оппоненты обязательно это сделают! Вот что случилось в недавней игре с «Уизардс». «Лейкерс» лидировали с 17 очками в 3-й четверти, а потом просто выключились из игры — допустили глупые потери, перестали двигаться. Они заслуживают того, что с ними происходит. Если бы я был тренером, команда сразу бы отправилась тренироваться!» — приводит слова Уорти Parlons Basket.



Напомним, «Лейкерс» уступили «Вашингтон Уизардс» — 124:127 ОТ, а после этого крупно проиграли «Юта Джаз» — 89:114.