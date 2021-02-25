Легенда НБА: «Лейкерс» заслуживают того, что с ними происходит
Трёхкратный чемпион НБА Джеймс Уорти выразил мнение, что в «Лос-Анджелес Лейкерс» сами виноваты в происходящем с командой – подопечные Фрэнка Вогеля не могут уже выиграть четыре игры подряд.
«Если «Лейкерс» позволят своим противникам поверить в победу, то оппоненты обязательно это сделают! Вот что случилось в недавней игре с «Уизардс». «Лейкерс» лидировали с 17 очками в 3-й четверти, а потом просто выключились из игры — допустили глупые потери, перестали двигаться. Они заслуживают того, что с ними происходит. Если бы я был тренером, команда сразу бы отправилась тренироваться!» — приводит слова Уорти Parlons Basket.
Напомним, «Лейкерс» уступили «Вашингтон Уизардс» — 124:127 ОТ, а после этого крупно проиграли «Юта Джаз» — 89:114.
Рекомендуем вам
- 25 февраля 2021
-
10:52
-
10:21
-
09:38
-
09:27
-
09:11
-
08:46
-
06:44
-
06:21
-
00:38
- 24 февраля 2021
-
23:50
-
23:05
-
21:58
-
20:57
-
18:56
-
17:58
-
16:57
-
15:28
-
14:51
-
14:13
-
13:09
-
13:02
-
12:01
-
11:20
-
10:48
-
10:26
-
09:52
-
09:16
-
08:35
-
08:23
-
07:22
-
01:00
- 23 февраля 2021
-
23:59
-
23:01
-
22:53
-
21:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам